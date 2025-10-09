Francia Si è aperto il 6 ottobre a Nîmes il processo d’appello per uno dei 51 uomini condannati per avere stuprato Giséle Pelicot dopo che era stata drogata dal marito Dominique (condannato a vent’anni di carcere). Husamettin Dogan, condannato in primo grado a nove anni e unico ad aver fatto ricorso contro la sentenza, sostiene che Dominique Pelicot gli aveva fatto credere che la moglie fosse consenziente.
