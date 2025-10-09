“Il 3 ottobre Pete Hegseth, il segretario alla difesa statunitense, ha annunciato che l’esercito ha attaccato una barca al largo delle coste del Venezuela che presumibilmente trasportava sostanze stupefacenti verso gli Stati Uniti”, scrive la Bbc. “Le quattro persone a bordo sono morte”. È il quarto attacco in un mese di Washington contro imbarcazioni venezuelane: almeno 21 persone sono state uccise. Il 5 ottobre il presidente Donald Trump ha detto di essere pronto a lanciare la fase due, trasformando le operazioni militari contro i narcotrafficanti in un attacco via terra. La Casa Bianca considera il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ( nella foto ) un leader illegittimo.