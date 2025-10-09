◆ Ho comprato il primo libro della nuova collana Extra Large. Oggetto bellissimo, stupenda la grafica. E molto importante la scelta del tema, oggi più che mai. E con oggi intendo proprio il 3 ottobre 2025, tra sciopero nazionale e arresto illegale dell’ultimo gruppo di attivisti della Global sumud flotilla. Nell’inchiesta si fa riferimento ai valori democratici di Israele. Possiamo parlare di democrazia, non solo guardando a oggi, ma conoscendo le radici di un etnostato che dal 1948 compie pulizia etnica contro la popolazione nativa? Credo che una nota della redazione in quei passaggi fosse necessaria. Alessandra Panzera

◆ Dopo otto anni di assenza ho avuto l’immenso piacere di tornare al festival. Non più da studente e in seguito neolaureata, ma da mamma di due bimbi piccoli. Che esperienza! Sono stati giorni illuminanti che hanno risvegliato il mio spirito e la voglia di far parte di questo paese, così difficile, contraddittorio e bello. E questo nonostante le quasi otto ore di viaggio in treno con neonato al seguito a causa degli scioperi. Grazie per questa edizione ricca ed emozionante.

Valentina