Marcello Petitta
La tempesta perfetta
Topic, 256 pagine, 25 euro

Scoprire come funzionano il clima e i maggiori eventi climatici è la chiave per comprendere i cambiamenti in corso e le loro conseguenze. Marcello Petitta è professore associato di fisica del clima all’università Roma Tre.

Maura Gancitano, Andrea Colamedici
Botanica della meraviglia
HarperCollins, 192 pagine, 18,50 euro

L’incertezza può trasformarsi in uno strumento prezioso. Un’indagine sullo spirito umano per coprire le pratiche di resistenza culturale.

Dinaw Mengestu
L’atlante dei posti sbagliati
Nne, 256 pagine, 19 euro

Un romanzo sull’amore familiare e sulla paternità, e sul potere della fantasia e dei ricordi nel rimettere insieme i pezzi di un’identità in frantumi.

Vince Beiser
I metalli del potere
Aboca, 324 pagine, 26 euro

Saggio che invita a una maggiore consapevolezza sulle scelte di consumo e a un dibattito più ampio sulle implicazioni della transizione energetica.

Daniele Zovi
Fra i rami
Utet, 224 pagine, 17 euro

Costruire una casa su un albero è stato il sogno d’infanzia per molti. L’autore ha deciso di realizzarlo e affronta le difficoltà della costruzione.

