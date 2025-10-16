Il 12 ottobre Patrick Herminie ( nella foto ) è diventato il nuovo presidente della repubblica delle Seychelles, un arcipelago di 115 isole, considerato il paese africano con il più alto pil pro capite. Herminie, 62 anni, leader del partito di opposizione Seychelles unite, ha ottenuto il 52,7 per cento dei voti sconfiggendo al ballottaggio il presidente uscente Wavel Ramkalawan. Nella campagna elettorale i due candidati si sono affrontati su temi come l’ambiente e l’abuso di sostanze stupefacenti, scrive Al Jazeera. L’arcipelago si trova infatti lungo le rotte del traffico di eroina tra l’Africa e l’Asia.