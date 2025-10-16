Ha ancora senso

studiare?

◆ Ho letto gli articoli sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’istruzione (Internazionale 1635). Se il dibattito fosse meno polarizzato ma concentrato a orientare la trasformazione digitale, forse sarebbe la scuola ad avvalersi dell’intelligenza artificiale e non viceversa. Troppo spesso la tecnologia è così potente che da mezzo si trasforma in fine e si ribaltano i termini della questione. Data l’innegabile opportunità dello strumento potremmo agire su come usarlo, senza considerare la tecnologia una semplice curiosità o un modo per imbrogliare. È questa l’opportunità che non dobbiamo rischiare di perdere.

Francesca Santese

◆ L’articolo del New York Times parla dell’uso dell’intelligenza artificiale da parte degli studenti universitari per evitare di lavorare al di fuori delle lezioni. Da insegnante dell’università italiana sono rimasto sbalordito nel leggere che gli esami orali sarebbero un necessario ritorno a pratiche antiche. L’esame orale è tutt’altro che sorpassato e non è utile solo a evitare gli imbrogli. Lo studente che si confronta direttamente con i docenti, dimostrando la sua capacità di rispondere ai quesiti che gli vengono posti sulle materie del corso di studi, acquisisce fino in fondo le capacità critiche che dovrebbero essere proprie di qualunque cittadino e le competenze che si richiedono a una persona laureata.

Ugo Azzena

L’importanza della solidarietà

◆ Nell’ultimo mese migliaia di persone in Italia hanno manifestato per sostenere persone di cultura e religione diverse, confermando che la solidarietà tra popoli distanti è ancora possibile. Eppure è capitato più volte di sentirmi sola, di provare vergogna: quella rabbia così diffusa era carica di una bellissima energia ma arrivava veramente fino a Gaza? O dell’Italia si conoscevano solo il sostegno a Israele e la complicità del nostro governo con Trump e Netanyahu? La risposta me l’ha data la scrittrice Eman Abu Zayed (Internazionale 1634): ci vedevano ed eravamo la loro speranza. Paradossalmente sono proprio i palestinesi a non farci sentire soli.

Morgana Cartarasa

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1635, la foto a pagina 8 è di Chris McGrath (Getty); la didascalia corretta della foto a pagina 18 è: un bombardamento nella città di Gaza, il 27 settembre 2025. Credit: Ali Jadallah (Anadolu/Getty). A pagina 86, il romanzo Alchemised di SenLin Yu è nato dalla fan fiction di Harry Potter intitolata Manacled, non Dramione.

