Il 23 ottobre Changpeng Zhao, cofondatore della borsa di criptovalute Binance, è stato graziato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La decisione, scrive Bloomberg, è un’ulteriore conferma dell’impegno della Casa Bianca per lo sviluppo del settore delle criptovalute. Zhao era stato condannato per aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro. La Binance permetteva di fare transazioni finanziarie all’ala militare di Hamas, a vari criminali informatici e a persone che concludevano affari con l’Iran violando le sanzioni statunitensi contro il regime di Teheran. Di recente la Binance e lo stesso Zhao sono stati tra i sostenitori della World Liberty Financial, un’azienda di criptovalute della famiglia Trump.