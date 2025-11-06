Giamaica Il 3 novembre le autorità del paese hanno reso noto che il bilan cio provvisorio delle vittime causate dal passaggio dell’uragano Melissa il 28 ottobre è di 32 persone. La tempesta tropicale, con venti che hanno raggiunto i 300 chilometri orari, è stata la più violenta a colpire l’isola negli ultimi novant’anni. In alcune zone il governo ha inviato generi alimentari e beni di prima necessità con gli elicotteri, mentre almeno venticinque comunità sono ancora completamente isolate, ha annunciato il ministro del lavoro Pearnel Charles Jr.