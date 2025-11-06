Giamaica Il 3 novembre le autorità del paese hanno reso noto che il bilan cio provvisorio delle vittime causate dal passaggio dell’uragano Melissa il 28 ottobre è di 32 persone. La tempesta tropicale, con venti che hanno raggiunto i 300 chilometri orari, è stata la più violenta a colpire l’isola negli ultimi novant’anni. In alcune zone il governo ha inviato generi alimentari e beni di prima necessità con gli elicotteri, mentre almeno venticinque comunità sono ancora completamente isolate, ha annunciato il ministro del lavoro Pearnel Charles Jr.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1639 di Internazionale, a pagina 24. Compra questo numero | Abbonati