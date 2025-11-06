La polizia di Ocean City, nel Maryland, Stati Uniti, ha lanciato un appello sui social media alla ricerca di volontari per un corso di formazione. Poche ore dopo ha avvisato: “Abbiamo ricevuto un numero enorme di iscrizioni e al momento non accettiamo più volontari”. La polizia cercava “12-14 volontari di almeno 21 anni per fumare cannabis a scopo ricreativo, mentre gli agenti imparavano a riconoscere i problemi di dipendenza da cannabis”. I volontari avrebbero portato la propria erba e l’avrebbero consumata durante le quattro ore del corso. Erano garantiti un servizio navetta e il pranzo.