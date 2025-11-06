Salute Fare fra tremila e cinquemila passi al giorno è sufficiente a rallentare il declino cognitivo in media di tre anni nelle persone affette da alzheimer, suggerisce uno studio pubblicato su Nature Medicine. Il rallentamento può arrivare a sette anni se si fanno tra cinquemila e 7.500 passi al giorno.
Biologia Un composto prodotto dallo Streptomyces coelicolor , un batterio che vive nel suolo, è in grado di combattere molte infezioni resistenti agli antibiotici. La scoperta è stata descritta sul Journal of the American Chemical Society.
