Stati Uniti Il 12 novembre i democratici della camera hanno reso pubbliche delle email di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori e morto in carcere nel 2019. Alcuni messaggi chiamano direttamente in causa Donald Trump. Il presidente ha sempre negato di essere a conoscenza dei comportamenti e dei crimini di Epstein, ma i nuovi messaggi sembrano suggerire il contrario. In un’email Epstein dice che Trump aveva “passato ore” a casa sua con una delle sue vittime.