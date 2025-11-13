Un agente della polizia di Fullerton in California, negli Stati Uniti, ha fermato un automobilista per non aver rispettato uno stop. Oltre alla patente, al libretto e all’assicurazione richiesti, il conducente ha consegnato al poliziotto anche una carta “Esci gratis di prigione” del gioco Monopoly. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’agente “si è fatto una bella risata” ma ha comunque multato l’automobilista.