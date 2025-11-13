Astronomia Alcune caverne individuate sulla superficie di Marte dalla missione Global surveyor (nell’immagine) potrebbero essere dovute all’azione erosiva dell’acqua che un tempo scorreva sotto la superficie del pianeta piuttosto che all’attività vulcanica, suggerisce uno studio cinese su The Astrophysical Journal Letters. Questi ambienti potrebbero essere stati in grado di sostenere la vita e potrebbero ancora contenerne le tracce.

Geologia Una spedizione cinese ha esplorato per la prima volta la parte orientale della dorsale di Gakkel, che si estende tra la Groenlandia e la Siberia, una delle zone più remote dei fondali oceanici. I ricercatori si sono immersi fino a più di 5.200 metri di profondità, trovando indizi della presenza di sorgenti idrotermali, scrive Nature.