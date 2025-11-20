L’alto consumo di alimenti ultraprocessati potrebbe essere una delle cause del recente aumento delle diagnosi di cancro del colon-retto sotto i cinquant’anni. Uno studio pubblicato su Jama Oncology ha monitorato per 24 anni 29mila infermiere statunitensi, rilevando che chi consumava più prodotti di questo tipo aveva il 45 per cento di possibilità in più di sviluppare polipi precancerosi, indipendentemente da altri fattori di rischio. Poiché questi alimenti rappresentavano circa il 35 per cento delle calorie giornaliere, ridurne l’assunzione potrebbe aiutare la prevenzione.
