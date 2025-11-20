Il 15 novembre in un attacco statunitense contro un’imbarcazione nell’oceano Pacifico sono morte tre persone. Secondo la Casa Bianca la barca trasportava stupefacenti per un’organizzazione terroristica. “Da settembre gli attacchi statunitensi contro imbarcazioni venezuelane hanno causato 83 morti”, scrive il New York Times. Nella foto, navi statunitensi nel mar dei Caraibi, 2025
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1641 di Internazionale, a pagina 26. Compra questo numero | Abbonati