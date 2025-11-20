A Hamilton in Ontario, Canada, un autobus ha lasciato il capolinea e ha effettuato diverse fermate. Quando il conducente, 36 anni, ha sbagliato strada e ha dovuto chiedere le indicazioni, i passeggeri si sono resi conto che in realtà l’uomo non era un autista. La polizia ha collaborato con l’agenzia dei trasporti di Hamilton per tracciare il gps dell’autobus e l’ha seguito “strategicamente”. “Non volevamo spaventarlo”, ha dichiarato il portavoce della polizia Trevor McKenna. Circa un quarto d’ora dopo il mezzo si è fermato e gli agenti hanno preso in custodia l’uomo. “L’autobus non aveva neanche un graffio”, ha detto McKenna. “Per fortuna nessuno si è fatto male”.