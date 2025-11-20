Archeologia I resti di un grande insediamento risalente al 1.600 aC, chiamato Semiyarka, sono stati ritrovati nel Kazakistan nordorientale. La scoperta, descritta su Antiquity, suggerisce che in quel periodo le steppe dell’Asia centrale ospitavano una società con un livello di sviluppo paragonabile a quello delle altre civiltà dell’età del bronzo.
Salute Uno studio su 15 persone pubblicato sul New England Journal of Medicine dimostra che una terapia genica sperimentale basata sulla tecnica di editing Crispr-Cas9 è in grado di ridurre del 50 per cento i livelli di colesterolo nel sangue.
