La pubblicazione sul sito d’informazione Recorder di un documentario sulla corruzione nella giustizia romena ha innescato una serie di proteste che vanno avanti dal 10 dicembre. Secondo l’inchiesta un gruppo di magistrati e politici ha manipolato diversi processi per favorire una serie di figure pubbliche di spicco. “L’effetto peggiore dello scandalo”, scrive Republica, “è la rottura del rapporto di fiducia tra cittadini e magistratura. Quando i casi di corruzione sono insabbiati, il messaggio è chiaro e devastante: alcune persone sono intoccabili. E questo alimenta rabbia, populismo e cinismo”.◆