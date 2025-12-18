Un giudice federale l’11 dicembre ha ordinato la scarcerazione di Kilmar Ábrego García ( nella foto ), un salvadoregno che la polizia per l’immigrazione ha arrestato più volte ed era detenuto da fine agosto. “Ábrego García, che vive da anni negli Stati Uniti con regolare permesso di soggiorno, è diventato un simbolo delle politiche repressive dell’amministrazione Trump”, scrive Npr.