Dal 1 gennaio 2026, dopo quattrocento anni di attività, le poste danesi non spediranno più lettere e cartoline, scrive Die Tageszeitung. L’attività sarà affidata al corriere privato Dao. Le decisione dell’azienda pubblica, che nel 2009 si è fusa con le poste svedesi e dal 2011 si chiama PostNord, era stata già anticipata a marzo. I motivi risiedono nella progressiva digitalizzazione della società: negli ultimi 25 anni nel paese la spedizione di lettere e cartoline è diminuita del 90 per cento; nel 2024 il calo è stato del 30 per cento rispetto all’anno precedente. La PostNord continuerà invece a occuparsi della spedizione di pacchetti, che cresce grazie al commercio online. ◆