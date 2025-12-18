- Se ci metti più di due giorni per farlo non è un presepe, è un progetto edilizio.
- Il pastore alto il doppio della casetta è una tradizione che va rispettata.
- Usi le lucine colorate intermittenti? Gesù non è nato in discoteca!
- I re magi devono partire almeno dalla stanza accanto.
- Niente parti prematuri: il bambinello appare il 24 dicembre a mezzanotte.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1645 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati