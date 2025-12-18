  1. Se ci metti più di due giorni per farlo non è un presepe, è un progetto edilizio.
  2. Il pastore alto il doppio della casetta è una tradizione che va rispettata.
  3. Usi le lucine colorate intermittenti? Gesù non è nato in discoteca!
  4. I re magi devono partire almeno dalla stanza accanto.
  5. Niente parti prematuri: il bambinello appare il 24 dicembre a mezzanotte.

