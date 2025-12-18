Il governo e il parlamento danesi hanno concordato il 10 dicembre la creazione di un “fondo di riconciliazione” per risarcire migliaia di donne inuit groenlandesi a cui, tra il 1960 e il 1991, fu inserita la spirale anticoncezionale a loro insaputa. Secondo la radiotelevisione di stato Dr le 300mila corone (40mila euro) previste come risarcimento potrebbero essere richieste da circa 4.500 donne, all’epoca dei fatti anche adolescenti, molte di più delle 143 che avevano fatto causa al governo.