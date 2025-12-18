Salute La Food and drug administration statunitense ha approvato due nuovi antibiotici contro la gonorrea, la gepotidacina e la zoliflodacina. Secondo New Scientist potrebbero essere utili ad arginare la diffusione della malattia: il batterio che la provoca (nella foto) sta infatti diventando resistente a tutti i farmaci attualmente in uso.
Paleoantropologia Secondo uno studio pubblicato sull’American Journal of Biological Anthropology alcuni reperti trovati in Sudafrica potrebbero appartenere a una specie finora sconosciuta di australopiteco.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1645 di Internazionale, a pagina 105. Compra questo numero | Abbonati