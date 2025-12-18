Il 13 dicembre un uomo ha aperto il fuoco in un’aula della Brown university a Providence, nel Rhode Island, uccidendo Ella Cook, una studente di 19 anni, e Mukhammad Aziz Umurzokov, matricola di 18 anni. La persona che ha sparato è riuscita a scappare e la polizia la sta cercando. Usa Today racconta che alla Brown c’erano anche Mia Tretta e Zoe Weissman, due studenti che avevano già vissuto l’esperienza di una sparatoria quando andavano a scuola. Tretta era sopravvissuta nel 2019 alla strage alla Saugus high school in California, in cui era morta la sua migliore amica e lei era rimasta gravemente ferita. Weissman era vicina alla scuola di Parkland, in Florida, durante l’attacco del 2018. Secondo l’organizzazione non profit Gun violence archive, nel 2025 le sparatorie hanno causato almeno 14mila morti e 25mila feriti. I mass shooting, sparatorie con almeno quattro vittime tra feriti e morti, sono stati 392. ◆