Per molte persone il periodo natalizio è carico di attesa e di piacere, ma subito dopo può esserci un calo dell’umore. Questo fenomeno ha basi neurobiologiche e psicologiche, scrive The Conversation. Durante le feste aumentano i livelli di dopamina e di ossitocina e il ritorno alla normalità può farci sentire apatici o demotivati. Per stare meglio è utile riconoscere le situazioni emotivamente faticose e stabilire dei limiti; tornare a una routine regolare; esporsi alla luce na turale e pianificare attività piacevoli.