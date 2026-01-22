L’attivista e rifugiata siriana Sarah Mardini ( nella foto ) e altre 23 persone sono state assolte il 15 gennaio dall’accusa di traffico di migranti. Gli attivisti erano stati incriminati nel 2018 sull’isola di Lesbo per “associazione a delinquere allo scopo di facilitare l’ingresso illegale di cittadini stranieri in Grecia”, ricorda il sito d’informazione In. Per i giudici il loro obiettivo era fornire aiuti umanitari.