Il 19 gennaio un tribunale colombiano ha condannato l’ex capo paramilitare Salvatore Mancuso a 40 anni di carcere per omicidi e sparizioni forzate. “Durante il suo comando”, scrive la Bbc, “le Autodifese unite della Colombia (Auc), di destra, hanno commesso almeno cento crimini tra il 2002 e il 2006 nel dipartimento di La Guajira”.
