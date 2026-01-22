Il tè è una bevanda molto popolare, scrive National Geographic, celebrata per i suoi effetti rilassanti, il sapore intenso e i benefici per la salute. “È priva di calorie e ricca di antiossidanti”, spiega la dietista Whitney Linsenmeyer. Le sue proprietà aiutano a ridurre il rischio di ictus, migliorano la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo, oltre a rafforzare il sistema immunitario. Secondo uno studio del 2022, condotto nell’arco di un decennio, chi beve tè abitualmente sembra avere un rischio di morte inferiore del 9-13 per cento rispetto a chi non lo fa.