La differenza d’età può influire sulla stabilità di una coppia? Uno studio del 2024 riportato da Clarín ha analizzato tremila persone impegnate in una relazione duratura, scoprendo che il 95 per cento di chi aveva un partner con una differenza d’età di vent’anni o più si era separato. La percentuale scendeva al 39 tra chi aveva un divario di dieci anni, al 28 tra chi ne aveva cinque e al 3 tra chi ne aveva uno. Questo sarebbe dovuto al fatto che le persone della stessa generazione attraversano i passaggi più importanti della vita nello stesso momento. Una condizione che facilita l’empatia, la comprensione reciproca e la risoluzione dei conflitti quotidiani. ◆