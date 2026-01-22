Il presidente ugandese Yoweri Museveni, 81 anni, al potere dal 1986, ha vinto le elezioni del 15 gennaio con il 72 per cento dei voti aggiudicandosi il settimo mandato. Sconfitto per la seconda volta, il candidato dell’opposizione Robert Kyagulanyi – l’ex rapper noto come Bobi Wine – ha denunciato gravi brogli e in un’intervista ad Al Jazeera ha dichiarato di avere dei video in cui si vedono funzionari della commissione elettorale che compilavano le schede a favore di Museveni. Il 17 gennaio, con un messaggio sui social media, Wine ha reso noto di essersi nascosto dopo che militari e polizia avevano circondato la sua abitazione. Sul social X il capo dell’esercito Muhoozi Kainerugaba – figlio di Museveni – ha minacciato di ucciderlo.