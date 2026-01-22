Un fossile scoperto negli anni settanta in Canada potrebbe fare luce sulle abitudini alimentari dell’ Hallucigenia, una delle creature più strane del cambriano, vissuta circa 500 milioni di anni fa. Secondo una ricerca pubblicata su bioRxiv, in attesa di revisione, il fossile conserva resti di un invertebrato chiamato ctenoforo e le spine di almeno sette esemplari di Hallucigenia . Probabilmente questi animali si erano nutriti dello ctenoforo morto sul fondale ( nell’immagine ) prima di essere sepolti dal fango.
