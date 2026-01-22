La casa automobilistica francese Renault ha siglato un accordo con la Turgis et Gaillard, un gruppo specializzato nell’aeronautica e nel settore della difesa, per cominciare a produrre droni destinati alle forze militari ucraine. Come spiega il Financial Times, la Renault ha dichiarato che i droni saranno fabbricati in due suoi impianti, ma non ha reso note le cifre dell’affare e quanti velivoli saranno prodotti. La collaborazione tra le due aziende arriva dopo che nel giugno 2025 il governo francese ha invitato il settore automobilistico e quello della difesa a collaborare per la produzione di droni. La Renault ha già fabbricato armi in passato, in particolare durante la prima e la seconda guerra mondiale.