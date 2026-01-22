Continua l’instabilità politica in Bulgaria. Quaranta giorni dopo la caduta del governo di Rosen Željazkov, in seguito a grandi proteste di piazza, il 19 gennaio si è dimesso il presidente Rumen Radev. Secondo i giornali, l’euroscettico Radev ha intenzione di formare un partito per partecipare alle prossime elezioni e diventare premier. “Possiamo solo sperare che non assuma posizioni radicalmente antieuropee e filorusse, perché questo aggraverebbe ulteriormente la crisi politica”, scrive E-vestnik. “Tuttavia molti elettori si aspettano proprio questa scelta da Radev, e sono pronti a votarlo per questo motivo”.