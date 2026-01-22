Il genoma di un rinoceronte lanoso ( Coelodonta antiquitatis ) è stato sequenziato a partire dai tessuti conservati nello stomaco di un cucciolo di lupo, che si era nutrito dell’animale poco prima di essere sepolto dalla frana della sua tana circa 14.400 anni fa in Siberia. La buona conservazione dei resti nel permafrost ha permesso di ricostruire quasi l’intero genoma, spiega Genome Biology and Evolution. Il confronto con il dna di altri esemplari più antichi del tardo Pleistocene suggerisce che questa specie iconica dell’ultima era glaciale si sia estinta durante una fase di rapido riscaldamento climatico tra 14.700 e 12.900 anni fa, che modificò radicalmente il suo habitat.