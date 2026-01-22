Stabilire le caratteristiche e le origini delle nuvole a partire da una foto è difficile, ma secondo la scienziata della Nasa Maria Hakuba potrebbe trattarsi di nubi lenticolari prodotte dalle onde orografiche, che si formano quando i venti prevalenti superano una barriera topografica (come una catena montuosa) e gli strati d’aria sovrastanti sono stabili.