Con il recente aumento delle pressioni internazionali sulle autorità cambogiane perché agiscano contro i centri delle truffe on­line, migliaia di persone nell’ultima settimana sono state rilasciate o sono scappate da diversi compound nel paese. I cosiddetti scam center , che si trovano nelle zone di confine tra Cambogia, Birmania, Thailandia e Laos, sono i motori di un’industria che vale miliardi e si basa sul lavoro forzato di persone spesso reclutate con l’inganno e costrette a truffare online persone in tutto il mondo. Cinesi e statunitensi sono le vittime principali. Secondo Amnesty international non è chiaro come siano avvenute le liberazioni e c’è il rischio che, senza adeguata assistenza, le persone liberate finiscano in altri centri simili. Molte, infatti, sono state viste vagare in cerca di aiuto, scrive il Japan Times.