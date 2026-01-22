Più di 160 fedeli cristiani sono stati rapiti il 18 gennaio durante un attacco nel centronord della Nigeria. Un gruppo di uomini armati ha attaccato due chiese durante la messa, sequestrando decine di abitanti del villaggio di Kurmin Wali, nello stato di Kaduna, scrive il quotidiano nigeriano Daily Trust. La notizia era stata data il 19 gennaio da un esponente del clero cristiano ed era stata confermata da un resoconto delle Nazioni Unite, mentre la polizia e le autorità statali avevano inizialmente negato l’accaduto.