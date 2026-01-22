Mentre nella provincia di Città del Capo si combatte con gli incendi boschivi, nel nordest del Sudafrica, al confine con il Mozambico, le forti piogge hanno costretto il governo di Pretoria a dichiarare il 18 gennaio lo stato di calamità naturale. Dall’inizio delle precipitazioni, alla fine del 2025, più di cento persone sono morte a causa delle inondazioni che hanno interessato Sudafrica, Zimbabwe e Mozambico. Nelle province meridionali del Mozambico migliaia di case sono state distrutte e più di trecentomila persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni, scrive Apanews.