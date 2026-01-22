Il Sindacato spagnolo dei macchinisti ferroviari (Semaf) ha indetto uno sciopero generale in seguito agli incidenti ferroviari avvenuti negli ultimi giorni. Dopo lo scontro il 18 gennaio di due treni ad Adamuz, in Andalusia, che ha causato 43 vittime, altri due convogli sono stati coinvolti in incidenti in Catalogna. Il primo si è verificato il 20 gennaio a Maçanet, quando alcune pietre sono cadute sui binari colpendo i vagoni, senza fare vittime. Poco dopo, a Gelida, un muro di contenimento è crollato sui binari mentre passava un treno regionale, causando la morte del macchinista e diversi feriti. Secondo El Diario le indagini sulle cause dell’incidente di Adamuz indicano alcuni difetti dei binari sulla linea Madrid-Siviglia, mentre in Catalogna l’inchiesta si concentra sulle condizioni di maltempo nella regione. Semaf chiede che s’indaghi sulla sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria. ◆