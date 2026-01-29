Turchia La giornalista Sedef Kabaş è stata arrestata la notte del 26 gennaio con le accuse di “insulto al presidente” e “incitamento a commettere un crimine” per alcuni suoi post apparsi sui social media. Kabaş è stata rilasciata il giorno dopo.
Germania Il governo ha offerto una ricompensa di un milione di euro a chiunque fornisca informazioni per individuare i responsabili del black out che ha colpito Berlino il 3 gennaio, lasciando 45mila famiglie senza luce e riscaldamento per giorni.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1650 di Internazionale, a pagina 34. Compra questo numero | Abbonati