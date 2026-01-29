Oggi le ragazze e i ragazzi sono più timidi rispetto al sesso, scrive Der Spiegel. L’ultimo sondaggio dell’istituto tedesco per la salute pubblica, che ha coinvolto oltre 5.800 giovani dai 14 ai 25 anni, mostra che il primo rapporto sessuale avviene più tardi: nel 2019 il 61 per cento dei diciassettenni aveva già fatto sesso, nel 2025 la percentuale è scesa al 40. I motivi per cui si aspetta sono: “Non ho trovato il partner giusto” (51 per cento), “sono troppo timida” (37) e “sono troppo giovane” (41). Anche il primo bacio arriva dopo: nel 2025 il 51 per cento dei quindicenni aveva baciato qualcuno, nel 2019 erano il 70 per cento.