Astronomia Nature Astronomy pubblica una mappa della distribuzione della materia oscura nell’universo con un livello di risoluzione mai raggiunto prima. La mappa, basata sulle osservazioni del telescopio spaziale James Webb, sembra in accordo con il modello standard della cosmologia, chiamato Lambda-Cdm.
Biologia Secondo uno studio pubblicato su Science Advances i prototassiti, organismi terrestri vissuti circa 400 milioni di anni fa e finora considerati funghi, sono invece gli unici rappresentanti conosciuti di un gruppo di eucarioti a parte, oggi estinto.
