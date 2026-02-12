Gli scienziati sanno da tempo che alcuni tumori hanno cause che si possono evitare, ma finora le stime affidabili e precise erano poche. In un rapporto pubblicato il 3 febbraio su Nature Medicine, un team coordinato dai ricercatori dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, che fa parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, fornisce i dati più esaustivi disponibili.

Fra i trenta fattori di rischio coperti dallo studio ci sono abitudini che le persone sono in grado di controllare, come il fumo e il consumo di alcol, e condizioni ambientali come l’inquinamento dell’aria e le infezioni. Dalla ricerca è emerso che dei quasi venti milioni di nuovi casi diagnosticati nel mondo nel 2022 (l’anno più recente per cui sono disponibili i dati), il 38 per cento era dovuto a cause prevenibili. Visto che lo studio non ha incluso gli effetti di varie sostanze cancerogene sospette, come certi conservanti alimentari, gli autori ritengono che il dato reale possa essere più alto. Per il momento, il rapporto offre alle autorità una guida più chiara su come le misure sanitarie possano ridurre l’incidenza del cancro.

Angelo Monne

Com’era prevedibile, le persone che vivono in parti diverse del mondo sono esposte a rischi diversi. Ma due emergono praticamente ovunque: il fumo e le infezioni. Il primo è la principale causa di tumore negli uomini di quasi tutti i paesi a parte l’Africa subsahariana e nelle donne di Stati Uniti, Europa e Oceania. Le infezioni sono la causa principale nelle donne nel resto del mondo. In generale un tumore su sei è causato dal fumo e uno su dieci da un’infezione. L’alcol, la terza causa, è responsabile del 4,6 per cento di tutti i tumori negli uomini e dell’1,6 per cento di quelli nelle donne.

Le vaccinazioni contro il papillomavirus e l’epatite b dovrebbero evitare milioni di casi

I risultati sottolineano la persistenza del rischio dovuto al fumo, collegato ad almeno 15 tipi di cancro. Anche chi smette di fumare può avere una probabilità maggiore di ammalarsi nei decenni successivi. Molti paesi stanno quindi cercando d’individuare il cancro ai polmoni in anticipo offrendo tac regolari ai fumatori e agli ex fumatori.

Motivi di ottimismo

Le infezioni sono un altro ambito in cui la prevenzione può fare la differenza. Quasi tutti i tumori del collo dell’utero, per esempio, sono causati da un’infezione cronica da papillomavirus umano (Hpv), quelli del fegato sono dovuti soprattutto ai virus dell’epatite b e c e quelli dello stomaco sono perlopiù prodotti da infezioni del batterio Helicobacter pylori.

Le vaccinazioni contro le infezioni da Hpv ed epatite b, che in molti paesi sono obbligatorie per i bambini, dovrebbero quindi evitare milioni di tumori nei prossimi anni. Nel Regno Unito l’incidenza del cancro alla cervice nelle donne fra i venti e i trent’anni è scesa del 90 per cento dal 2008, quando è stato introdotto il vaccino.

Differenze di genere Casi di cancro dovuti a cause prevenibili, percentuale di tutti i casi nel 2022 Casi di cancro nel mondo nel 2022, in milioni ( Fonti: Fink, Langselius, Vignat et al., Nature Medicine 2026 )

Anche se per l’epatite c, un’infezione trasmessa attraverso il sangue, non esiste un vaccino, negli ultimi dieci anni sono state sviluppate cure antivirali molto efficaci. Nell’ultimo secolo i progressi nell’igiene alimentare, nello smaltimento dei rifiuti e nella disponibilità di antibiotici hanno fatto crollare le infezioni da Helicobacter pylori. Anche queste sono caratterizzate da un’alta variabilità geografica, e restano molto diffuse tra i bambini dei paesi poveri, dove il cancro allo stomaco è molto più diffuso.

Anche se esistono motivi per essere ottimisti, certi tipi di tumore sono di gran lunga meno evitabili di altri. Il cancro al seno e quello al pancreas, per esempio, sono causati soprattutto da meccanismi biologici interni che devono ancora essere compresi. Resta la speranza che un giorno anche questi rientreranno fra i tumori con cause per lo più evitabili. ◆ as

