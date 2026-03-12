In Portogallo le donne che hanno figli piccoli (fino a sei anni) lavorano in media di più rispetto a quelle che non ne hanno. Lo dimostrano, scrive Público, i dati dell’Observatório género, trabalho e poder. In particolare, il tasso di occupazione delle madri lavoratrici è pari all’82,5 per cento, mentre nel resto della popolazione femminile è del 76,1 per cento. “Il tasso di occupazione delle madri portoghesi con bambini piccoli è superiore di dodici punti percentuali alla media dell’Unione europea”, aggiunge il quotidiano. Le donne portoghesi lavorano 35,9 ore alla settimana, contro le 38,9 ore degli uomini, ma sostengono gran parte dei “lavori non pagati” di cura della famiglia. ◆