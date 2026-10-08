Falso. Anche gli alimenti congelati prima o poi si deteriorano. “I microrganismi possono continuare a moltiplicarsi nel congelatore, semplicemente il processo è più lento rispetto alla temperatura ambiente”, afferma Caroline Brunnbauer, consulente alimentare del Centro consumatori della Renania-Palatinato, in Germania. Si può congelare quasi tutto senza problemi: carne, pesce, cibi cotti, tuorli d’uovo (non uova crude intere), verdure cotte (meglio se sbollentate prima) e verdure crude a basso contenuto d’acqua (quelle molto acquose come i pomodori e le zucchine non si scongelano bene).

“È un’ottima soluzione anche per svuotare il frigo prima di partire per le vacanze, però è consigliabile consumare tutto entro un anno ed è molto importante riporre gli alimenti nei contenitori adatti”. La carta di alluminio o le vaschette di plastica del gelato, per esempio, non sono adatti, spiega Brunnbauer, perché alimenti particolarmente acidi potrebbero danneggiare la confezione causando il rilascio di sostanze chimiche. È meglio usare i sacchetti da congelatore, che rendono anche facile preparare porzioni da consumare in seguito. In generale la maggior parte della carne si conserva dai quattro ai dodici mesi, il pesce dai due ai sei mesi e i piatti pronti fino a tre mesi. Süddeutsche Zeitung