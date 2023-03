Qualche anno fa mio figlio è tornato a casa raccontando che un suo compagno aveva cantato in classe una canzoncina inventata intorno al verso: “l’omosessualità è una malattia”. Gli ho chiesto cosa avessero detto gli insegnanti. “Non c’erano”. E gli altri compagni? “Hanno riso”. Mio figlio, anche se ha due papà, non sembrava molto turbato. Ha liquidato la cosa dicendo che quel compagno era un po’ scemo e che faceva sempre cose così. Io però non ho voluto lasciar correre e ho scritto sulla chat dei genitori un messaggio in cui raccontavo l’accaduto senza fare nomi e invitavo tutti a rinforzare il messaggio contro l’omofobia a casa. Dopo cinque minuti mi chiama una mamma costernata: aveva capito subito che si trattava del figlio e voleva scusarsi. “Sai”, mi ha spiegato, “mio padre ha fatto coming out di recente e ora sta con un uomo. E mio figlio ha difficoltà a elaborare l’idea che il nonno sia gay”. Il giorno dopo il ragazzo si è scusato con mio figlio e da allora non ci sono stati più episodi del genere. Non sempre c’è un dialogo così costruttivo con gli altri genitori – a volte le mie parole sono cadute nel vuoto – ma vale sempre la pena di provare, prima di tutto per insegnare ai nostri figli che di fronte a certe cose non bisogna far finta di nulla.

