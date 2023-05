Il lutto è un’esperienza che ci fa sentire molto soli. Non importa se abbiamo accanto persone che lo condividono, per esempio fratelli o sorelle: la perdita di un genitore è un dolore talmente profondo e personale che ognuno lo prova e impara a conviverci a modo suo. In questa tua sofferenza tu hai avuto almeno la fortuna di avere un’amica che ti ha sostenuto mentre imparavi a gestirla. Però il lutto resta solo tuo e non puoi pretendere che lei lo viva fino in fondo. È probabile che per lei il nome che ha scelto per suo figlio sia legato a ricordi personali, ai gusti, alle altre persone con quel nome che ha conosciuto. E che, dopo tanto tempo, non lo ricolleghi più automaticamente a tuo padre. A te sembra una grave disattenzione nei tuoi confronti, ma è una visione egocentrica delle cose. Lei non ha la cicatrice che hai tu ed è normale che per lei quel nome sia solo un nome. Sarebbe un peccato allontanarti dalla tua migliore amica e privarti della gioia di starle vicino in un momento fondamentale della sua vita. Lei era con te quando tu ne hai avuto bisogno.

