Tutti i sabati mattina

nelle aule troppo grandi

dell’istituto comprensivo Lucien-Pagé

in compagnia dei piccoli

di tutta la comunità

ci martellano il cervello

da destra a sinistra

perché il colore della nostra lingua

somigli a quello della nostra pelle

così che resti abrasiva

davanti al freddo

lontano dalla sabbia

così che possano riconoscerci

una volta tornati

per paura che scordiamo da dove veniamo

come se fosse possibile scordare

quando fuori il ricordo è costante

tutti i sabati mattina

ci cambiamo l’accento

ci camaleontiamo la lingua

per rispondere alle attese

o attendere alle frontiere.