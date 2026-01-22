Nel quarantesimo anno della mia vita sono partita per l’America. Il deserto si allungava ai nostri piedi come un felino di montagna Sulla nostra strada eravamo passati accanto

la giovinezza alle spalle, distese terse d’erba, sfavillanti immacolata era la parola che cercavamo la tovaglia che stendevamo la domenica a pranzo, ma adesso eravamo in America le automobili ci rombavano accanto: Ford Mustang, Chevrolet Corvette,

Emanuela Ignăţoiu-Sora è una poeta e accademica romena nata nel 1981. Docente di scienze politiche all’Università di Bucarest, partecipa al progetto di ricerca europeo “Feminist judgments in central and eastern Europe”. Questo testo è tratto dalla raccolta Și noi dansam în plase de lumina și ace (“E noi danzavamo dentro reti di luce e aghi”, Oh My God Publishing 2025). Traduzione dal romeno di Clara Mitola.