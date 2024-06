Ci saranno sicuramente tanti modi per incoraggiare le persone a lasciare la propria terraferma, qualunque essa sia, in favore dell’esplorazione dello sconosciuto. Quello che Ferruccio Parazzoli propone in Apologia del naufragio è senza dubbio uno dei più complicati. Io, per esempio, non sono ancora sicura di averlo capito fino in fondo. Riesci a vedere come le nostre lettere, anche quelle che stai leggendo, sono delimitate da uno spazio bianco che, delimitandole, dà loro significato? E il nero di cui sono composte è come un abisso che le spinge verso lo stesso spazio bianco? Se non lo vedi, affidati a Parazzoli, che è come un padre che prende per mano un bambino e lo guida dentro un bosco fino a uscire dall’altra parte, dove c’è il mare. L’autore ci spiega come questo movimento continuo ci spinga a naufragare e nel naufragio – forse – a riscoprirci. Io ho provato, e usando i titoli dei capitoli come indicazioni stradali per non perdermi, sono arrivata all’ultima pagina e dove, credo, lo scrittore mi voleva condurre: in un luogo dove il naufragio, il fallimento, non spaventa più. ◆